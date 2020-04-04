تبوك 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسيبذل رجال الأمن بمنطقة تبوك جهوداً كبيرة لتنفيذ أمر منع التجول، الرامي للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.ورصدت عدسة "واس" بعد منتصف هذا الليل تلك الجهود الجبارة التي يقوم بها رجال الأمن وإنتشارهم في كافة الطرق الرئسية والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني ومنع الدخول والخروج من المنطقة، والتواجد على مدار الساعة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال الإلتزام بحسن المعاملة، وإبراز الهدف الأسمى المتمثل في حرص قيادة المملكة ـ حفظها الله ـ على صحة الإنسان وسلامته.// انتهى //01:16ت م0202