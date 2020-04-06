أبوظبي 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء النيبال كيه بي شرما أولي .وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآليات دعمها في مختلف المجالات , إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.وتناول الاتصال أزمة فيروس " كورونا المستجد " وآخر تطورات انتشاره على الساحة الدولية، وإجراءات البلدين في التصدي له والسيطرة على تداعياته وتأثيراته، وسبل التعاون والتنسيق بينهما في هذا الخصوص.// انتهى //23:40ت م0228