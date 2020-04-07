سياسي / وزير الخارجية الأميركي يبحث مع الرئيس الأوكراني المساعدات الأميركية لأوكرانيا خلال أزمة كورونا
الثلاثاء 1441/8/14 هـ الموافق 2020/04/07 م واس
واشنطن 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 ابريل 2020 م واس
بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المساعدة الأمريكية المستمرة لأوكرانيا خلال أزمة COVID-19 ، بما في ذلك التسليم المخطط لمعدات المختبرات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.
وشكر بومبيو، الرئيس الأوكراني، على دعم بلاده لإعادة مواطنيه والمقيمين في الولايات المتحدة ، بما في ذلك أكثر من 200 متطوع من فيلق السلام.
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