واشنطن 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 ابريل 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المساعدة الأمريكية المستمرة لأوكرانيا خلال أزمة COVID-19 ، بما في ذلك التسليم المخطط لمعدات المختبرات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.وشكر بومبيو، الرئيس الأوكراني، على دعم بلاده لإعادة مواطنيه والمقيمين في الولايات المتحدة ، بما في ذلك أكثر من 200 متطوع من فيلق السلام.// انتهى //00:30ت م0231