واشنطن 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 ابريل 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على مكاسب بحوالي 7 في المئة، بعد أن أثار هبوط في العدد اليومي للوفيات في نيويورك، تفاؤلا بأن الجائحة‭‭ ‬‬تتجه نحو الاستقرار.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 1626.71 نقطة، أو 7.73 في المئة، إلى 22679.24 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 175.03 نقطة، أو 7.03 بالمئة، ليغلق عند 2663.68 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 540.16 نقطة، أو 7.33 بالمئة، إلى 7913.24 نقطة.// انتهى //01:07ت م0232