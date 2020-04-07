محايل 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة على مركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل ، شملت معظم ارجاء المركز ، إرتوت على إثرها الأرض ، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد .من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الأيام القادمة، واتباع إرشادات السلامة التي تقي - بمشيئة الله - من المخاطر التي تصاحب الحالات الجوية الماطرة.وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب محمد بن عبده السيد, أن تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى استمرار الحالة الجوية الماطرة والتوقعات بهطول الأمطار الرعدية وتساقط البرد , على مرتفعات منطقة عسير وتهامة عسير والساحل، مصحوبة برياح سطحية تسبب تدني في مدى الرؤية مع فرصة لجريان السيول.ودعا أفراد المجتمع إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومواقع تجمعات المياه، وأخذ الحيطة والحذر خلال القيادة في الطرقات الوعرة والمنحدرات الجبلية خلال الأجواء الماطرة وفي أوقات الضباب, لافتاً الانتباه إلى أهمية متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.// انتهى //01:27ت م0235