عرعر 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسأطلق قطاع العويقيلة الصحي التابع لمديرية الشئون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية مبادرة “وصفتك توصلك لبيتك”، التي تهدف إلى إيصال الأدوية لكبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة في منازلهم، دون الحاجة لحضورهم إلى المستشفى.وتأتي هذه الخدمة حرصاً من إدارة القطاع على سلامة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى ومنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تتم الخدمة من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب للرقم 0557562827، يوضح فيها الاسم كاملاً والعمر ورقم الملف والدواء المستخدم، ورقم التواصل ، ليتولى المستشفى بعد ذلك التواصل مع المستفيد لإيصال الدواء له في منزله دون الحاجة لحضوره.// انتهى //01:53ت م0238