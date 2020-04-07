كيغالي 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واسبدأت رواندا في عملية استخراج نحو 30 ألف جثة من سد يقع خارج العاصمة الرواندية كيغالي بعد أكثر من ربع قرن من الإبادة الجماعية التي قتل خلالها أكثر من 800 ألف شخص.وقالت السلطات المحلية: إن "اكتشاف هذا الموقع الأحدث هو الاكتشاف الأكثر أهمية منذ فترة".ويتم اكتشاف مقابر جديدة مع إكمال السجناء الذين شاركوا في الإبادة الجماعية عام 1994 عقوبتهم في السجن، حيث يقدمون معلومات جديدة عن أماكن دفن الضحايا.ويأتي استخراج الجثث قبل يومين من بدء الروانديين إحياء ذكرى الإبادة الجماعية، التي قتل فيها أكثر من 800 ألف من عرقية التوتسي والهوتو خلال 100 يوم.// انتهى //02:15ت م0239