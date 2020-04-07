إسلام آباد 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسأنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 2.13 % أي ما يعادل 652 نقطة، وأقفل عند مستوى 31231 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 142653136 سهماً، وتم التداول على أسهم 315 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 194 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 100 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.// انتهى //14:54ت م0093