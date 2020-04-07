المدينة المنورة 14 شعبان 1441هـ الموافق 07 أبريل 2020م واسيقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً، محاضرة بعنوان "مظاهر الرحمة في قرار خادم الحرمين الشريفين بعلاج جميع المصابين بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة مجاناً " تلقيها الدكتورة بركة بنت مضيف الطلحي عبر البث المباشر .وأكد مدير فرع الوزارة الشيخ الدكتور قيس المعيقلي استمرار تنفيذ البرامج التوعوية والمحاضرات والدروس من خلال الاستفادة من تقنيات البثّ المرئي المباشر بإشراف فرع الوزارة، تشمل محاضرة بعنوان " أسباب انشراح الصدر" يلقيها الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم المحمود مساء الجمعة القادم, عبر قناة ميراث الأنبياء المرئية, فيما يلقي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن شلوه الشاماني مساء السبت القادم محاضرة بعنوان " الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم" عبر قناة المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات على موقع التواصل "يوتيوب"، إضافة إلى العديد من المحاضرات والدروس بمشاركة أصحاب الفضيلة المشايخ وطلبة العلم .// انتهى //15:02ت م0095