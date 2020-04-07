نجران 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واستتميز منطقة نجران ومحافظاتها بمقومات زراعية وبيئة مميزة أسهمت في إنتاج الكثير من المحاصيل الزراعية المتنوعة التي اشتهرت بها المنطقة.ولا تكاد التربة الزراعية الخصبة بنجران تفرغ من محصول، إلا وتبدأ من جديد في احتضان محصولٍ آخر في تجدد يحمل طبيعة التربة الزراعية البكر.عدسة "واس" وثقت وفرة المحاصيل الزراعية بأنواعها كافة، التي تشكل غذاءً رئيسيًا مهماً لسكان المنطقة، إذ يحرص المزارعون على جني تلك المحاصيل وتهيئتها للبيع في أسواق الخضار لتلبية احتياجات المستهلكين اليومية.//انتهى//15:03ت م0097