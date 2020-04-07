جدة 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسسهلت المنظومة التعليمية الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم منذ بداية فترة تعليق الدراسة وحتى اليوم استفادة أكثر من نصف مليون طالب وطالبة بمحافظة جدة من المدرسة الافتراضية بجميع أنواعها ومواصلة تعليمهم بفعالية وجودة .وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة حمود الصقيران ،أن التوجه نحو التعليم عن بعد جاء وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصي بها من قبل الجهات المختصة بالمملكة في إطار الجهود الحثيثة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وبين أن المدرسة التفاعلية توفر مختلف المواد رقمياً عبر تطبيقات "منظومة التعليم الموحدة" والقنوات التعليمية التلفزيونية الخاصة بها، حيث خصصت الوزارة معلمين لشرح المواد والمتطلبات التعليمية صوتاً وصورة وإتاحة المناقشات والمحادثات بين الطلبة والمعلم بما يضمن توفير البيئة التعليمية والوسائل التعليمية المناسبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية.وأشار الصقيران إلى أن تفعيل مثل هذه التقنية التعليمية أثبت قدرة وزارة التعليم على التعامل مع الأزمات بفضل بنية إلكترونية وأنظمة وقنوات للتعليم عن بعد متعددة ، الأمر الذي أسهم في استمرار الدراسة والمتابعة ، كما أطلقت الوزارة مجموعة القنوات الفضائية عين "بث دروس مباشرة" وتضم ٢٠ قناة تعليمية ومنظومة التعليم الموحدة وبوابة عين الإثرائية إضافة إلي بوابة المستقبل التعليمية.وأكد نجاح تطبيق البدائل والخيارات التعلمية الإلكترونية التي تعزز منظومة التعليم عن بعد ، خاصة و أن هذه المنظومة التعليمية تحتوي على مقررات دراسية إلكترونية ومواد إثرائية وكتب تفاعلية وأنشطة متنوعة تخدم المنهج الدراسي ويعزز من الاستراتيجيات التربوية ودعم فرص التعلم الذاتي عبر إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية محورها الأساس هما الطالب والطالبة.ونوه بما توليه المملكة من أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز التعليم ورسمت من خلال رؤية 2030 انطلاقة جديدة إلى التميز والرقي في تطوير التعليم عبر شتى مراحله ومختلف مناهجه وطرقه‪ ‬حيث تهدف الرؤية إلى إعداد المعلم وتطويره المهني وما يحتاجه من تطوير للمهارات ، لمواكبة مجريات التطورات الفكرية والمعرفية والتكنولوجية والصناعية.// انتهى //15:12ت م0098