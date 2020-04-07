سكاكا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واستتابع أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها من خلال فرقها الرقابية التزام مراكز التسوق بوضع ملصات على الأرضيات لضمان ترك مسافة بين المتسوقين حرصاً على سلامتهم ومنعاً لنقل العدوى بين مرتادي المراكز، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة تقوم بشكل يومي من خلال فرق الرقابة بالوقوف على المتاجر والأسواق للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي تساعد في الحد من انتشار هذا الوباء ، كما عملت الأمانة على إقفال بعض المتاجر لكثرة مرتاديها والخوف عليهم من انتقال العدوى ، داعيا الجميع الالتزام بذلك .فريق " واس " بمنطقة الجوف تابع تطبيق هذه الإجراءات بالوقوف على المتاجر في مدينة سكاكا التي التزمت بوضع الملصقات وتوفير المعقمات وتطهير عربات التسوق إضافة إلى المداومة على تطهير الأرضيات والأسطح .// انتهى //15:12ت م0099