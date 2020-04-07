الدمام 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسوزعت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 150 ألف كيس بلاستيكي حراري على منافذ بيع المواد الغذائية بشكل مجاني كمرحلة أولى نفذتها بلدية وسط الدمام، وذلك امتداد لمبادرة الأمانة للتغليف الحراري لجميع المطاعم ومحال الخضار والفواكه والورقيات، وأطلقتها الأمانة قبل أيام وألزمت فيها جميع المطاعم ومنافذ بيع الخضار والفواكه والورقيات بضرورة التغليف الحراري لتلك المنتجات وعدم استخدام الأكياس المفتوحة بهدف تأمين المنتج الغذائي بشكل آمن وصحي للمستهلك.وأوضحت الأمانة أنها قد وزعت أيضا 100.000 كيس ورقي (كرتوني) على جميع هذه المنشآت لوضع الكيس الحراري داخل الكيس الورقي بعد تغليفه بهدف التأكد من تطبيق جميع هذه المنشآت بالآلية الجديدة ولمساعدتها لتأمين احتياجها من هذه الأكياس، مؤكدة أن هذه المبادرة التي أطلقتها تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على الصحة العامة لجميع المستهلكين وتعزيز الإجراءات الوقائية على منافذ البيع الغذائية وضمان وصول المنتج للمستهلك بطريقة آمنة وصحية.// انتهى //15:13ت م0100