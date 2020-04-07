الدمام 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 أبريل 2020 م واسافتتحت أمانة المنطقة الشرقية اليوم ثالث الأسواق المؤقتة الخاصة ببيع الخضار والفواكه والورقيات شرق الدمام بحديقة الميادين بحي عبدالله فؤاد، طريق الملك فهد، مقابل إسكان الدمام، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وذلك بعد تهيئته خدمةً لأهالي الحي.وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي أن البلدية قامت بتجهيز الموقع بوضع المضلات الواقية عن أشعة الشمس ووضع لوحات إرشادية لمداخل ومخارج السوق المؤقت، مشيرًا إلى أن الموقع سيحقق المتطلبات والاحتياجات اللازمة للسكان، وتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وبين أنه جرى مباشرة العمل بالسوق وبدء استقبال المتسوقين، كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية على الباعة والمتسوقين وجميع العاملين داخل السوق ، وتنظيم البسّاطين حرصا على صحة وسلامة مرتادي أسواق الخضار والفاكهة وتلافياً للزحام.وأفاد أن البلدية قامت بعمل خطة متكاملة لخروج ودخول المركبات، إضافة إلى تخصيص عدد من عمال النظافة للعمل في السوق مع تطبيق الإجراءات التي تتبعها الأمانة في منافذ بيع الأغذية كافة، لضمان تنظيف الموقع أولا بأول وعدم تراكم الكراتين والنفايات وبقايا الخضروات والفواكه، مشيرًا الى أن الموقع سيتم متابعته من حيث تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، والنظافة والرقابة في السوق.مما يذكر أن هذا السوق أقيم إنفاذا لتوجيهات إمارة المنطقة الشرقية بإنشاء أسواق مؤقتة بالدمام والخبر لتخفيف حدة الازدحام في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، حيث تم افتتاح السوق الأول في حي العليا بمحافظة الخبر، والثاني في ساحة مواقف مجمع النخيل مول بحي المنار بغرب الدمام الواقع على طريق الملك فهد.// انتهى //16:02ت م0104