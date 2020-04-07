الدمام 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية جهودها في تعقيم وتطهير مختلف المرافق استمرارا لجهودها الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير واسع النطاق في مدن ومحافظات المنطقة كافة.وأوضحت الأمانة أنها قامت بتعقيم جميع أماكن التلامس وأسواق النفع العام ومراكز التسوق بواقع مرتين يومياً بمحافظة الخفجي كبقية محافظات ومدن المنطقة، إضافة إلى نظافة الشوارع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تولي الصحة العامة أهمية كبيرة وتعدها أولوية ضمن خططها الإستراتيجية التي تهدف من خلالها إلى توفير أفضل الخدمات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وتنفيذ جميع التوجيهات التي تصدر لحماية المجتمع.وأكدت الأمانة أنه جرى حتى الآن تعقيم أكثر من 630 موقعاً بالخفجي، شملت الشوارع والأرصفة والحدائق والمتنزهات والكورنيش والواجهة البحرية وممرات المشاة أمام المحلات، إضافة إلى براميل النفايات، مضيفة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة والتي تتكامل مع التدابير والإجراءات المكثفة التي تتخذها الجهات كافة في هذا الموقف، والرامية لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع مع مراعاة أفضل المعايير المتبعة في هذا المجال.// انتهى //16:06ت م0105