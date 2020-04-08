بريدة 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسرأس صاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فيصل المشرف العام على رابطة أصدقاء البيئة بالقصيم اليوم الاجتماع الثاني "من خلال الاتصال المرئي عن بعد"، بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.وفي بداية الاجتماع رفع سموه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على ما اتخذته الدولة - أعزها الله - من توجيهات وقرارات وخطوات وإجراءات استباقية واحترازية في مختلف المجالات لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين ، التي تعد مفخرة لكل أبناء هذا الوطن .وناقش الاجتماع مع الأعضاء دور الرابطة في المحافظة على البيئة وتفعيل التدابير الاحترازية لفيروس كورونا الجديد والثناء على الجهود المبذولة من كافة القطاعات بالمنطقة.وثمن سموه دور ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير القصيم وسمو نائبة لأعمال الرابطة .وناقش المجتمعون جهود الجهات الأمنية مع فرع الزراعه بالمنطقة ، مقدماً شكره وتقديره للأعضاء سائلاً الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان ويحفظ هذه البلاد من المصائب والفتن وسائر الأسقام.// انتهى //00:23ت م0238