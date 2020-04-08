القاهرة 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسأعلن البنك المركزي المصري عن تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه بنهاية شهر مارس الجاري بنحو 4ر5 مليارات دولار أمريكي ليصل إلى 40 مليار دولار مقابل 509ر45 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي.وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم أنه تم استخدام 4ر5 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، وذلك في إطار التزام البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميًا.وأضاف البيان أنه رغم التغيير في الاحتياطي النقدي الذي حدث خلال شهر مارس فإن الاحتياطي قادر على تغطية واردات 8 أشهر، مشددًا على أن البنك المركزي المصري يتتبع ويرصد المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، وأنه سيستمر في اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصري.// انتهى //00:56ت م0239