المنامة 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين اليوم عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 70 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)وأفادت الوزارة بأن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حالياً فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.// انتهى //00:57ت م0240