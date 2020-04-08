عام / البحرين تعلن عن حالة وفاة جراء فيروس كورونا (COVID-19)
الأربعاء 1441/8/15 هـ الموافق 2020/04/08 م واس
المنامة 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين اليوم عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 70 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)
وأفادت الوزارة بأن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حالياً فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.
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