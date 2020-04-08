واشنطن 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 أبريل 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على انخفاض.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 26.13 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 22653.86 نقطة، فيما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.27 نقاط، أو 0.16 بالمئة، ليغلق عند 2659.41 نقطة.وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 25.98 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 7887.26 نقطة.// انتهى //01:01ت م0241