أبوظبي 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج واه العلاقات الثنائية الإستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك.كما بحث سموه والوزيرة الكورية مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتأثيراته على مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تناول سبل تعامل البلدين مع هذا التحدي وأهمية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات من أجل احتواء الفيروس وتجاوز تأثيراته.// انتهى //01:01ت م0242