المدينة المنورة 14 شعبان 1441هـ الموافق 7 إبريل 2020م واسأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أهمية استثمار تجربة الإجراءات الاحترازية في تطوير أعمال العمليات والتحكم والطوارئ والأزمات .جاء ذلك خلال اجتماع معاليه اليوم بوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري والوكلاء المساعدين ، عن بعد عبر المنصة الافتراضية حيث استمع معالية لخطة وكالة شؤون المسجد النبوي لشهر ‎رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ وتأكيد الإجراءات الاحترازية والتطوير في أعمال عمليات التحكم والطوارئ والأزمات .ونوه الشيخ السديس بمجمل الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الحكومية الأخرى وتطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية اللازمة الذي تأتي امتداداً للجهود التي توليها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله - للعناية بالحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما والعمل على وقايتهم بمشيئة الله من كل ضرر .// انتهى //01:48ت م0248