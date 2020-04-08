الرباط 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسعين العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم عثمان فردوس وزيراً جديداً للثقافة والشباب والرياضة ، خلفاً لحسن عبيابة الذي أعفي من مهامه، بعد أن كان يشغل أيضا منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة.كما كلف ملك المملكة المغربية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد إمزازي، بالاضطلاع بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة.//انتهى//02:08ت م0250