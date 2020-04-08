أبوجا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 ابريل 2020م واسأعلنت وزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد أن بلادها طلبت 6.9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزيرة النيجيرية في مؤتمر صحفي بالعاصمة أبوجا أن نيجيريا طلبت 3.4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و2.5 مليار من البنك الدولي، ومليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية.وقالت: إن "دعم صندوق النقد الدولي لن يرتبط ببرنامج رسمي ولن يحمل أي شروط ".// انتهى //02:09ت م0251