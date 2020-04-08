تونس 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 ابريل 2020 م واسأجرى الرئيس التونسي ، قيس سعيّد، اليوم اتصال هاتفي مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، تناول العلاقات بين البلدين، إلى جانب الوضع الصحي في العالم وفي إفريقيا على وجه الخصوص.ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية ان الرئيسين اتفقا اتفق على ضرورة توحيد الجهود على المستوى العالمي لمواجهة جائحة كورونا العالمية.وأكد أنّ الإنعزال وغلق الحدود لم يعودا كافيين، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها في مستوى كل دولة، لا يمكن أن تمثل حلاً، بدليل أن انتشار هذه الجائحة يزداد يوما بعد يوم.// انتهى //02:09ت م0252