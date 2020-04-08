بيروت 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالإجراءات المشددة التي تقوم بها الجهات المختصة لإجلاء المغتربين اللبنانيين العائدين من الخارج هربا من تفشي وباء كورونا المستجد في حين استمرت المشاورات بين المعنيين لإقرار الخطة الاقتصادية والمالية لمواجهة التدهور الخطير الحاصل على الصعيد المالي.وأشارت إلى إعلان الجيش اليمني إلحاق خسائر فادحة بالميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مواجهات في محافظة الحديدة غرب اليمن.وتحدثت صحف الأربعاء عن تأكيد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الشعب العراقي هو المعني باختيار رئيس الوزراء وليس كتائب حزب الله.وأخبرت عن إعلان المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير أن المنظمة تحض على عدم رفع الإجراءات الرامية الى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان.وأوردت نبأ إعلان اليابان حالة الطوارئ لمدة شهر على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إطار تكثيفها لجهود احتواء الوباء.وتطرقت إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه توصية منظمة الصحة العالمية بترك الأجواء مفتوحة مع الصين خلال بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //09:57ت م0018