القاهرة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مشاركة قطاعات جيش بلاده في مواجهة فيروس كورونا، مُحذّرًا من خطورة التجمعات والتحركات غير المسيطر عليها، ومن الانسياق وراء الشائعات أو التشكيك في قدرة الدولة على مواجهة الوباء.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و9 حالات وفاة أمس ليصل بذلك عدد الإصابات إلى 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها، فيما وصل عدد الوفيات إلى 94 حالة وفاة.وتحدثت عن تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في مختلف دول العالم حاجز الـ 75 ألفًا والإصابات مليونًا و300 ألف مصاب، لافتة الانتباه إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من تخفيف الإجراءات الاحترازية.وأخبرت عن تسجيل الصين "صفر" وفيات بسبب فيروس "كورونا" في سابقة هي الأولى من نوعها، في حين تستعد واشنطن لأسبوع الذروة بعد ارتفاع الإصابات إلى 253ر368 حالة إصابة، والوفيات إلى 11 ألف حالة وفاة.وأفادت صحف الأربعاء بأن القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة اليمنية أحبطت هجومين لميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، وذلك في مواجهات بمحافظة الحديدة غرب اليمن.وتحدثت عن انسحاب بعثة التحالف الدولي من مقرها غربي بغداد، وتسليم الموقع للقوات العراقية خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد مشاورات بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي.ونوّهت صحف مصر في متفرقات أخرى إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدًا أول اجتماع له بشأن تفشي فيروس كورنا الذي أثار الأسابيع الفائتة انقسامات شديدة في صفوف الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس.// انتهى //09:57ت م0019