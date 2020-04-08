طرابلس 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واستناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم، قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تمديد حظر الملاحة الجوية على الطيران المدني بجميع المطارات لمدة 15 يومًا ابتداءً من اليوم، موضحة استثناء القرار حالات الجرحى التي تتطلب حالتهم الصحية العلاج بالخارج، وكذلك عمليات الشحن الجوي.وأشارت الصحف إلى المبادرة الطبية الليبية بإرسال نحو 30 طبيبًا لتقديم العون إلى الأطقم الطبية الإيطالية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، موضحة شكر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ا لنظيره محمد سياله، حيث بحث الطرفان الجهود المبذولة لمجابهة انتشار الوباء، وآخر تطورات هذا الأمر في إيطاليا.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، إذ واصل سلاح الجوشنه ضربات ليلية على مواقع مليشيات الوفاق في بوقرين أدت إلى سقوط عدد من القتلى، فيما ساد الهدوء الحذر في عدد من محاور القتال جنوب العاصمة خلال 24 ساعة الماضية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق، منوهة إلى دعوات لشخصيات قبلية كل الأطراف بضرورة الوقف الفوري للقتال.وأشارت إلى الظلام التام في المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية من البلاد، موضحة أن الظلام استمر من السابعة مساء حتى الواحدة ليلاً، مشيرة أن الشركة العامة للكهرباء أوضحت أن الانقطاع حدث في الكوابل الرئيسية للشبكة، لافتًة إلى مباشرة فرق الصيانة في معرفة الأسباب وسيتم الإرجاع في غضون ساعات مما تسبب في إزعاج للأسر خاصة في حالة الحظر.وتناقلت قول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسي فكي، إن الترتيبات لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبي خارج جدول أعمال الاتحاد في الوقت الراهن، وإن الوساطات الخاصة بحل الأزمة مجمدة، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب دول القارة، ويخشى من استغلال الجماعات الإرهابية، النشطة في منطقة الساحل وفي بحيرة تشاد وليبيا، الأزمة الصحية العالمية لمضاعفة أعمالها العنيفة.// انتهى //09:58ت م0020