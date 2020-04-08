الكويت 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسسجّلت الكويت 6 حالات شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 111 حالة.وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم : "إن حالات الشفاء الست تعود إلى مواطنين كويتيين"، مضيفًا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.// انتهى //10:04ت م0023