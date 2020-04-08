بغداد 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واستابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم المشاورات الجارية بين الكتل السياسية والبرلمانية للاتفاق على آلية اختيار رئيس الحكومة الجديد، فيما يمضي المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي قدمًا لتقديم تشكيلته الوزارية وبرنامجها إلى البرلمان لنيل الثقة الدستورية.ونوهت بطلب الزرفي من رئاسة البرلمان تحديد موعد لعقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومته المرتقبة، مشيرةً إلى المداولات التي تجريها بعض الكتل السياسية لتسمية مرشح توافقي بديل للزرفي في حالة عدم نجاح الأخير بنيل ثقة البرلمان، أو انسحابه من التكليف.واهتمت الصحف ببناء منظومة اقتصادية جديدة تضمن الحفاظ على الأسعار وتوفر مفردات البطاقة التموينية من المنتج المحلي وليس من المستورد.وتطرقت إلى إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، منوهة بالتحذيرات التي أطلقتها المؤسسات الصحيَّة من احتمال حدوث كارثة إنسانيَّة في حال استمرار بعض المواطنين بخرق وكسر حظر التجول.وأبرزت صحف العراق الإجراءات المشددة التي اتخذتها قيادة عمليات بغداد لفرض حظر التجول في جميع أحياء بغداد، لا سيما في المناطق التي سجل فيها إصابات كبيرة بفيروس كورونا.// انتهى //10:07ت م0024