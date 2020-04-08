الرياض 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واستنفذ صحة تبوك عدداً من المبادرات النوعية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره، حيث أطلقت مبادرة إيصال الدواء من عدة مستشفيات بالمنطقة إلى المرضى في منازلهم، منها مستشفى الملك خالد العام، ومستشفى حقل العام، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الأمل للصحة النفسية.كما قام مجمع إرادة للصحة النفسية بإنشاء عيادة اتصال مرئي مع المرضى، وتم تطبيق نقاط الفرز الميداني بالتنسيق مع القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك، إضافةً إلى ذلك نفذت مبادرة أحييناها للتبرع بالدم عن طريق سيارات الإسعاف .ونفذت صحة تبوك مبادرة بالتعاون مع أمانة المنطقة فعلت خلالها الشاشات الإلكترونية واللوحات الخارجية بشوارع المنطقة.// انتهى //10:22ت م0027