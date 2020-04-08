بيروت 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.32 % أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 591.30 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 87 ألفاً و670 سهماً، بقيمة 265 ألفاً و81 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 24 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و140 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و160 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:52ت م0130