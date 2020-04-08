اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.32 %
الأربعاء 1441/8/15 هـ الموافق 2020/04/08 م واس
بيروت 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.32 % أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 591.30 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 87 ألفاً و670 سهماً، بقيمة 265 ألفاً و81 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 24 صفقة.
كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و140 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و160 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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16:52ت م
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