سكاكا 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسشهدت الطرق والشوارع بمنطقة الجوف اليوم انتشار الجهات الأمنية لتطبيق أمر منع التجول مع تقديمه إلى الساعة الثالثة ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وتجولت عدسة "واس" في عدد من الطرق الرئيسية والشوارع والميادين بمدينة سكاكا، حيث أظهرت تجاوب وتعاون المواطنين والمقيمين واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط حكومة المملكة في احتواء الفيروس في جميع المناطق.ومع انتشار الجهات الأمنية لتطبيق المنع تؤدي سيارات توصيل الطلبات المصرحة أعمالها دورها لتأمين احتياجات المنازل من المواد الغذائية أو المطاعم أو الصيدليات التي باتت تخدم الجميع من خلال التطبيقات، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس.// انتهى //16:58ت م0131