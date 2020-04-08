رفحاء 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" مشاهد الالتزام المجتمعي بمحافظة رفحاء مع اللحظات الأولى لبدء سريان تقديم منع التجول اليوم بدءاً من الساعة الثالثة عصراً.وشهدت طرقات وشوارع وميادين المحافظة خلوها من حركة السيارات والمارة وأظهر المواطنون والمقيمون التزاما واضحاً في التقيد بأمر منع التجول والبقاء في منازلهم, استشعاراً لمسؤولياتهم الداعمة لخطط المملكة في احتواء جائحة كورونا والحد من انتشاره، وسط متابعة ميدانية من الجهات الأمنية بالمحافظة لقرار تقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصراً.// انتهى //17:01ت م0133