ظهران الجنوب 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية اليوم, الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين في محافظة ظهران الجنوب بتنفيذ قرار منع التجول من الساعة الثالثة عصراً حتى السادسة صباحاً يومياً، الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".ووثقت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية وجود القطاعات الأمنية وحضورها الأمني الكثيف من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، وانتشار منسوبي دوريات الأمن والمرور والشرطة والجهات العسكرية من ضباط وأفراد لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لقرار منع التجول، الذي يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.// انتهى //17:02ت م0134