سكاكا 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسرافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية دوريات جوازات منطقة الحدود الشمالية خلال ساعات منع التجول ، للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين .ووثقت عدسة "واس" مساندة دوريات جوازات الحدود الشمالية لأعمال شرطة المنطقة، وذلك بقيامهم بفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية في أوقات أمر منع التجول، في ظل تعاون مشترك وتنسيق عالي المستوى.كما تم رصد انتشار عدد من منسوبي الجوزات بالمنطقة من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول، إذ أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.// انتهى //17:09ت م0135