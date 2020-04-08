جدة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسقامت أمانة جدة بتطبيق لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة "التوصيل المنزلي" الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي حدّثت التدابير الصحية الواجب اتخاذها لخدمة التوصيل المنزلي من منطلق الحرص على صحة وسلامة المستهلك والتفاعل مع الإجراءات الصحية والاحترازية خلال أزمة فيروس كورونا الحالية.وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة اعتمدت اشتراطات خاصة لخدمة "التوصيل المنزلي" لضمان تقليل أخطار الإصابة بفيروس "كورونا" من خلال تطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية خاصة فيما يخص مندوبي التوصيل والآليات الخاصة المتعلقة بذلك, وتطبق بنود اللائحة على أنشطة المحددة وهي : المطاعم, ومحال الوجبات السريعة, والأسواق المركزية والتموينات, ومندوبي التطبيقات الإلكترونية المسجلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ) مع التأكيد بـ الالتزام بلائحة التوصيل الصادرة من الوزارة.وتتضمن تطبيق الاشتراطات العامة على مندوب التوصيل ومنها؛ التزامه ببنود لائحة التوصيل الصادرة من الوزارة، وإبلاغ الجهات الأمنية في حال وجود اشتباه في بضاعة التوصيل، والامتناع عن نقل وتوصيل المواد المحظورة والخطرة، وعدم نقل الطلب لمسافة سير تزيد عن (45) دقيقة, وفي حال مخالفة مندوب التوصيل لذلك يتم إبلاغ الجهة الأمنية المعنية لاتخاذ اللازم، مع قيام الأمانة بإغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها.كما يجري إلزام المنشأة التجارية بإجراء تقييم دوري لمندوب التوصيل ومن قبل المستهلك لتحسين جودة الخدمة ومعالجة المخالفات والشكاوي، مع قيامها بتغليف الطلب بكامله تغليفاً محكماً مع وضع لاصق محكم الغلق لضمان عدم فتحه، وإبلاغ ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب، وكذلك فصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض، وتقديم علب المشروبات المحكمة الإغلاق بدلاً من الكاسات ،وكذلك تعقيم الأدوات المستخدمة في التوصيل ومنها " الحقيبة – جهاز مدى- وغيرها ".وتضمنت اللائحة اشتراطات لازمة لسيارة التوصيل منها وجود رخصة سير ووثيقة تأمين سارية المفعول ووضع لوحة تعريفية بالشركة المرخصة ورقم الترخيص ورقم لوحة السيارة، وأن تزود سيارة التوصيل بحافظات لحفظ درجة حرارة المواد الغذائية للحفاظ على الطعام بحالته الأساسية سواء "مبرد، أو مجمد، أو ساخن" أثناء التوصيل، على أن تكون الحافظات محكمة الغلق ومصنوعة من مواد تتحمل عمليات التنظيف والتطهير المتكررة، وعدم وضع أي مواد غذائية على ارضية السيارة مباشرة، وتثبيت طلبات المواد الغذائية في أماكنها لمنع تلفها ميكانيكياً أثناء سير السيارة.كما جرى اعتماد اشتراطات أثناء عملية تسليم الطلب للمستهلك منها تجنب التواصل المباشر مع المستهلكين وعدم المصافحة وتسليم الطلبات للزبائن من على بعد مترين، واستخدام معقم اليدين قبل استلام الطلب وبعد تسليمه، مع قصر التعامل المادي على القنوات الالكترونية فقط وعدم التعامل بالعملة الورقية. وتسليم الطلبات من على بعد مترين، مع رفض العميل للطلب في حال عدم وجود لاصق عليه أو فتح العبوة، مع تخلص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وأمنة مباشرة بعد استلام الطلب.وتتحمل المنشآت التجارية التي تعد الأطعمة وشركات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية بالتضامن المسئولية عن أي مخالفة لهذه الاشتراطات أو وقوع أي حادثة تسمم غذائي لا قدر الله وذلك أمام الجهات الحكومية والقضائية المعنية.وأضاف المهندس الزهراني, بأنه تم السماح بتقديم خدمات التوصيل للمطاعم حتى الساعة 10 مساء ماعدا أنشطة المركبات المتنقلة للأغذية ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم, على أن يكون مندوب التوصيل "سعودي" ولا يقل عمره عن 18 عاماً، مع عدم وجود سوابق جنائية وحمله رخصة قيادة سارية المفعول وبطاقة تعريفية، وحصوله على شهادة صحية أو فحص طبي ساري، وكذلك الفحص الدوري اليومي بكاشف الحرارة، وتوقفه عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية، وكذلك ارتداءه الكمامات والقفازات أثناء عملية التسليم، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر العام واستخدام المعقمات أثناء عملية تسليم الطلبات للعملاء.// انتهى //17:10ت م0136