جازان 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة جازان خلال الأسبوعين الماضيين جولات رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة جازان التي بلغ عددها 2000 جولة، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، محلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 350 مخالفة، نحو 70 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.وشملت الجولات جازان، وصبيا، وابو عريش وبيش، والدرب، والشقيق، والعارضه، واحدالمسارحه، و صامطه، والطوال، والموسم، والحرث، والعيدابيوضمد، والداير، وبني مالك، وفيفا، وهروب، والريث، وفرسان.وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.وتحث وزارة التجارة المواطنين والمقيمين كافة على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات، لطلب كافة احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وامتثالا لأوامر القيادة الرشيدة.وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //17:11ت م0137