ينبع 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسيواصل 75 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام في محافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها دراستهم عن بعد في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي الجاري 1441هـ عبر المدرسة الافتراضية بمنظومة التعليم الإلكتروني التي أطلقتها وزارة التعليم بهدف تعويض الفاقد التعليمي وإكمال الطلبة لدراستهم التعليمية عن بعد.وتشمل المنظومة التعليمية الإلكترونية كلا من بوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحد، وبوابة عين التعليمية التي تبث الدروس التعلمية بشكل يومي لمختلف المراحل الدراسية عبر 20 قناة تلفزيونية، إضافة إلى بث القناة على موقع اليوتيوب، وهو الأمر الذي يتيح للطلبة متابعة دروسهم بكل يسر وسهولة.وأعدت الإدارة التعليمية بمتابعة من مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي خطة لمتابعة الطلبة وتوجيههم نحو القاعات الافتراضية لضمان سير العملية التعليمية، كما حثّت الخطة الطلبة وأولياء الأمور على متابعة أبنائهم، وجرى تفعيل برامج إرشادية بهذا الخصوص، فيما عمدت إدارات المدارس إلى إقامة البرامج التي تهدف إلى جذب الطلبة إلى المدرسة الافتراضية كبديل تعليمي.كما أشادت الإدارة بمستوى التفاعل الكبير من الطلبة وأولياء أمورهم في الاستفادة من خيارات المدرسة الافتراضية المتاحة لهم، وحرصهم على استثمار أوقاتهم في التعلّم ، واستثمار جهود وزارة التعليم لاستكمال رحلتهم التعليمية لأنهم الأمل والمستقبل.ودعت الإدارة الطلبة إلى الحرص على تقليص أي فاقد تعليمي، عن بُعد من خلال الخيارات العديدة التي تقدمها المدرسة الافتراضية في أي وقت وفي أي مكان، وفق جداول دراسية معلنة، ويختار منها الطالب الوسيلة المناسبة لإمكاناته، وظروف الاتصال المحيطة به، منوهة بالدور الكبير لأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم في أي وقت وبأي وسيلة، بما يتحقق معه استكمال الرحلة التعليمية للطالب دون انقطاع.// انتهى //17:13ت م0138