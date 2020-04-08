ينبع 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واستواصل جميع القطاعات الأمنية بمحافظة ينبع تنفيذ أمر منع التجول بدءاً من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة صباحا, في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقاً مما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وشملت أعمال القطاعات الأمنية الطرق الرئيسة ومداخل الأحياء والتقاطعات والميادين.وشهدت جميع الطرق الرئيسة وشوارع محافظة ينبع خلوها من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين منذ بدء ساعات المنع ما يدلل على ثقافة المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات وتعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا " كوفيد 19 " بتنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لاحتوائه والحد من انتشاره.// انتهى //17:17ت م0140