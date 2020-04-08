القاهرة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، مد حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين مقبلين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن حركة حظر المواطنين تبدأ من الساعة الثامنة مساءا بدلاً من السابعة.وأكد الدكتور مدبولي خلال اجتماعه مع وزراء الحكومة بتقنية الفيديو أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية، أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى.// انتهى //17:20ت م0143