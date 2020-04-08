أبها15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 أبريل 2020 م واسعقدت الإدارة العامة للأمن السيبراني بجامعة الملك خالد ممثلة في إدارة الحوكمة والتوعية دورة تدريبية بعنوان "كيف تحمي بياناتك في عصر الهجمات السيبرانية" , في إطار برنامجها التوعوي والتدريبي الشامل (cyber savvy)، الذي يأتي في سياق مبادرة تدريب ( ١٠٠٠ ) من منسوبي الجامعة على الأمن السيبراني وحماية البيانات.وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للأمن السيبراني بالجامعة الدكتور محمد الصقر أن الدورة التدريبية أقيمت على مرحلتين , الأولى لشريحة أعضاء وعضوات هيئة التدريس والموظفين والموظفات بواقع ( 7 )ساعات تدريبية، فيما استهدفت المرحلة الثانية تدريب شريحة طلاب وطالبات الجامعة بواقع( 6 ) ساعات تدريبية، لافتًا الانتباه إلى أن برنامج ( Cyber Savvy ) هو الإطار العام الذي تندرج تحته خطط التوعية في الأمن السيبراني بجامعة الملك خالد، مؤكدًا أن المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا في أوساط الجامعة من خلال إستراتيجية تدريبية مميزة قامت عليها إدارة الحوكمة والتوعية.// يتبع //22:26ت م0233

من جانبه أبان مدير إدارة الحوكمة والتوعية بالإدارة العامة للأمن السيبراني فراس شحبي أن عدد المستفيدين من الدورة تجاوز (٥٠٠ ) متدرب ومتدربة، منوهاً إلى أن هذه الدورة تقدم للمتدربين محتوى شاملاً عن الأمن السيبراني ، وتتميز بإسهامها في تمكين المشارك من تمييز الهجمات السيبرانية وماهية الفروق بينها عن طريق محاكاة عملية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الأمني وتوضيح وشرح الإجراءات اللازم اتباعها لمواجهة الهجمات السيبرانية , مؤكدًا أن هذه المبادرة جاءت انطلاقًا من أهمية نشر أمن المعلومات كثقافة مجتمعية، ولاسيما في هذا الوقت الذي أصبحت فيه الهجمات السيبرانية هاجسًا عالمياً وواقعاً يهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء.يذكر أن إدارة الحوكمة والتوعية بالإدارة العامة للأمن السيبراني بالجامعة نفذت خلال الفترة الماضية عدداً من المبادرات الناجحة بهذا الصدد مثل مبادرة "كوني آمنة" ومبادرة "نساء في الأمن السيبراني".// انتهى //22:26ت م0234