أبها 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واستعكف بلدية خميس مشيط على تنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية والحيوية ومشروعات الطرق التي ستسهم في تطوير المنطقة وتوزيع الحركة المرورية بأرجاء المحافظة.وأوضح رئيس البلدية سليمان بن عبدالله الشهراني أنه يجري العمل حالياً على استكمال مجموعة من المشروعات تشمل : الطريق الرابط بين طريق الملك فهد وطريق المحالة بعرض ٤٠ مترا، والطريق الرابط بين طريق الملك عبدالله وطريق الملك خالد بعرض ٤٠ مترا، وإنشاء مبنى للبلدية، وفتح الطريق الرابط بين طريق الأمير سلطان والطريق الإقليمي بواسطة معدات البلدية بعرض ٦٠ مترا، إلى جانب إعادة السفلتة لعدد من الشوارع الرئيسة.وأشار إلى أنه سيعمل خلال المرحلة القريبة القادمة على استكمال شارع ٣٠ من طريق الملك سعود وحتى وسط البلد مع تعديل بعض المسارات وسط البلد لتسهيل الحركة المرورية، ومعالجة التصريف لبعض المواقع الحرجة بطريق الملك فهد وطريق الملك خالد، إضافة إلى تنفيذ وفتح طريق الثلاثين الرابط بين طريق الأمير سلطان وطريق الأربعين بحي الرصراص، وإعادة تهيئة شارع الثمانين ليكون بديلا لشارع الستين ونقل حركة الشاحنات وصهاريج المياه إليه بالتنسيق مع مرور المحافظة، وكذلك طرح مشروع لمعالجة التشوهات البصرية بالمحاور الرئيسة، وطرح مشروع الصيانة الدورية للطرق لمدة ثلاثة أعوام.// انتهى //22:27ت م0235