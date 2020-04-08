عرعر 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسنفذت صحة الحدود الشمالية ممثلة في إدارة التثقيف الإكلينيكي وتعزيز الصحة حملة توعوية ميدانية بالأسواق والمنطقة الصناعية بمدينة عرعر لتوعية العاملين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) والتأكد من التزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية.وشملت الحملة توعية العمالة الوافدة بأهمية الوقاية من الفيروس من خلال النظافة الشخصية وعدم لمس الوجه باليدين، وتوضيح طرق غسلهما بالشكل الصحيح، وتعريفهم بالسلوكيات الخاطئة لتجنبها وتقديم النصائح لهم عند ظهور الأعراض التنفسية، وكيفية اتباع إجراءات العزل الصحي في المنزل، بالإضافة لتوزيع معقمات وكمامات وكتيبات صحية .// انتهى //22:31ت م0237