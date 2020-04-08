أبها 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واستواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها اتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا المستجد من خلال رش وتطهير الأحياء والمرافق العامة والطرقات وواجهات المحلات التجارية بالمنطقة.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، لتطبيق الإجراءات الوقائية على المرافق العامة وواجهات المحلات و الأحياء و الطرقات بالمنطقة كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية، مبيناً أن الأمانة قامت خلال الحملة بتوفير ما يلزم العاملين للمحافظة على سلامتهم, من خلال تنفيذها على أكثر من ٢٠ حياً سكنياً بالإضافة إلى المرافق العامة و تطهير الحاويات، تحت إدارة كوادر متخصصة، بجانب استمرار الحملة الرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ضمن الإجراءات الوقائية المبذولة للحد من انتشار الفايروس.// انتهى //22:46ت م0240