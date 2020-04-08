جيزان 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان 18 جولة تفتيشية على المحال التجارية والمستودعات للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية الأساسية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب .وهدفت الجولات للتأكد من وفرة الكميات التي تلبي حاجة المستهلكين من السلع التموينية والمواد الاستهلاكية ومراكز بيع المنتجات الطبية و سلامة المواد الطازجة ومنها اللحوم والبيض والخضروات، وضمان توافر كميات كافية في الأسواق ورصد ومتابعة سلاسل الإمدادات ووفرة المخزون من السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية بشكلٍ كافٍ، ومقارنة الأسعار المعروضة، والوقوف على طرق تخزين المواد الغذائية في المستودعات وسلامة المبنى والتهوية، ووفرة المنتجات، وتطبيق الإشتراطات الوقائية والتعقيم، ومن ذلك تعقيم عربات التسوق بشكل مستمر، والتزام العاملين ومراكز التسوق باشتراطات الوقاية والسلامة.يذكر أن الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بالمنطقة مستمرة بمهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بمختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وضبط حالات الغش إن وجدت وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة بهذا الشأن، حاثة المستهلكين على الإبلاغ عن ملحوظاتهم عبر مركز البلاغات على الرقم الموحد 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على "الإنترنت".// انتهى //22:53ت م0243