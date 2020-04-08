المدينة المنورة 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسوقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة خلال الفترة من 1_7 أبريل الجاري، على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.كما استهدفت جولات "التجارة" في منطقة المدينة المنورة التي بلغ عددها أكثر من 960 جولة، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك والمخابز ومحطات بيع الوقود وتم ضبط 141 مخالفا منها 21 ٪ مخالفات مغالاة في الأسعار، وقد طبقت الغرامات الفورية على المخالفين.وشملت الجولات المدينة، ينبع، العلا، خيبر، المهد، وادي الفرع، الحناكية، بدر، الصويدرة، العيص، ينبع النخل، المسيجيد، الفريش، الصلصة واليتمة.وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.وتحث وزارة التجارة جميع المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لطلب احتياجاتهم كافة من مواد تموينية واستهلاكية طوال اليوم، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وامتثالاً لأوامر القيادة الرشيدة.وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app.أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".// انتهى //22:54ت م0244