محايل 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية " واس " توفر المستلزمات الطبية والصحية والمعقمات والكمامات الطبية بمحافظة محايل عسير المنتشرة في إطار تعليمات الجهات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .وتجولت عدسة " واس " في العديد من الصيدليات التي يتوفر فيها المخزون الدوائي والعلاجي إضافة إلى المعقمات والمطهرات والكمامات الطبية في المحافظة والمراكز التابعه لها .وتقوم الجهات الرقابية المعنية بالتأكد التام من تطبيق الأنظمة في هذا الشأن، مشددةً على ضرورة فهم ما يريده ويطلبه المستهلك ومايحتاج إليه من تلك الصيدليات.وأوضح عدد من مرتادي الصيدليات إلى توفر كل ما يحتاجونه من المستلزمات سواء كانت أدوية أو عقاقير طبية ومعقمات ومطهرات ، مؤكدين قوة الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتوفير جميع الاحتياجات للمواطن والمقيم.// انتهى //22:57ت م0245