الدمام 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 إبريل 2020 م واسقدمت أمانة المنطقة الشرقية تطبيق "مدينتي" المستكشف الجغرافي، لخدمة وراحة المستخدمين للبحث عن الخدمات العامة المتوفرة في نطاق الأحياء، عبر تطبيق أجهزة الهواتف الذكية العاملة بنظامي " IOS واندرويد " ، ضمن إستراتيجية الأمانة الرقمية، وخدمة للمستفيدين ضمن إجراءات الأمانة الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ويتيح التطبيق للمستفيدين تنفيذ عمليات البحث والاستعلام عن أي خدمة من الخدمات العامة المتوفرة في نطاق المدينة والحي بيسر وسهولة من خلال اختيار الخدمة المراد البحث عنها ثم تحديد المدينة والحي بعدها ستظهر جميع الخدمات التي تقع في نطاق الحي المختار.ويوفر التطبيق للمستخدم البحث عن جميع الخدمات العامة في المدن والأحياء، ومنها الخدمات الصحية المتضمنة المستشفيات العامة، ومجمعات العيادات، والمستوصفات الأهلية، والمراكز الصحية، وكذلك الخدمات التجارية التي تحتوي على خدمات فرعية، مثل الأسواق التجارية ومحلات التموينات الغذائية والمطاعم ومحلات الغاز والصيدليات وخدمات الصيانة والإصلاح وآلات الصراف الآلي.ويمكن للمستخدم أيضا عمل بحث من المستكشف الجغرافي عن خدمات نظم المعلومات الجغرافية عن طريق أجهزة الحاسب الآلي من بوابة أمانة المنطقة الشرقية واختيار نظم المعلومات الجغرافية.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن التطبيق الجديد سيتيح للمستخدمين إمكانية التعرف على مجموعة من الأدوات الجغرافية، التي يمكن تطويعها في إجراء وتنفيذ استفسارات، وتحليلات متنوعة مثل البحث عن الإحداثيات، والخدمات التي تتضمّن التموينات الغذائية والمستشفيات والصيدليات ومحلات الغاز والمياه والصيانة والإصلاح وغيرها من الخدمات داخل نطاق الأحياء والمدن ومعرفة أي خدمات أخرى قريبة، مشيراً إلى أن التطبيق سيوفر عناء البحث على المستخدم.وبين الصفيان أن التطبيق يأتي ضمن إستراتيجية الأمانة الرقمية، وضمن توجهات الأمانة بالتحول إلى الأمانة الرقمية، لخدمة جميع المستفيدين ضمن إجراءات الأمانة الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس "كورونا " من خلال إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية.// انتهى //23:11ت م0246