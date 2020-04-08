الباحة 15 شعبان 1441هـ الموافق 08 أبريل 2020م واسوزعت أمانة منطقة الباحة أكثر من (٥٠٠٠) عبوة من المعقمات اليدوية على الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين خارج أوقات الحظر في الساحات والميادين وعند الإشارات المرورية وفي عدد من الشوارع الرئيسة والفرعية والمواقع الحيوية، في إطار الجهود المبذولة من الأمانة للإسهام في التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن هذه الخطوة تأتي إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة لتعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وضمن إطار المسؤولية الاجتماعية لدى الأمانة ، مؤكداً استمرار الأمانة في توزيع كميات إضافية من المعقمات على الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية المزودة بالمعقمات بالمجان.وبين أنه سيوزع أكثر من (١٠٠٠٠) عبوة معقم خلال الأسابيع القادمة لضمان وصول المعقمات إلى أكبر شريحة ممكنة من الإدارات والمواطنين ، مفيداً بأن الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة لا تزال تواصل أعمال الرش والتطهير والتعقيم المكثفة في شوارع وميادين منطقة الباحة ومحافظاتها للتصدي لفيروس كورونا.// انتهى //23:14ت م0247