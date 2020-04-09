واشنطن 15 شعبان 1441 هـ الموافق 08 ابريل 2020 م واسسجلت المؤشرات الرئيسية لسوق الأسهم الأميركية اليوم ارتفاعاً مدعومةً بتفاؤل المستثمرين بشأن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 779.71 نقطة، أو 3.44 % إلى 23433.57 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 90.57 نقطة أو3.41% ليغلق عند مستوى 2749.98 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 203.64 نقطة، أو 2.58% إلى 8090.90 نقطة.// انتهى //00:23ت م0259